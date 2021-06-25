

Президент Ильхам Алиев подписал указ «О создании и организации деятельности единых координационных центров по обращениям членов семей шехидов, военнослужащих, получивших увечья вследствие войны, и лиц с инвалидностью».

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно сообщению, целью создания «Единых координационных центров по обращениям членов семей шехидов, военнослужащих, получивших увечья вследствие войны, и лиц с инвалидностью» является обеспечение осуществления из единого центра услуг, оказываемых членам семей шехидов, военнослужащим, получившим ранения в связи с войной, и лицам инвалидностью.

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