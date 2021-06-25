Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется, что власти Армении после выборов теперь дадут согласие на заключение мирного договора с Азербайджаном. Его слова приводит «Интерфакс».

«Правительство Армении игнорирует любые наши заявления о начале переговоров по мирному соглашению с Арменией. Однако не исключено, что предвыборная ситуация не способствовала таким заявлениям. Но теперь, после выборов в Армении, мы надеемся на положительный ответ», — сказал он в пятницу, принимая в Баку глав МИД Румынии, Австрии и Литвы.

По его словам, официальный Баку неоднократно заявлял о желании перейти от постконфликтной ситуации к мирному развитию и сотрудничеству на Южном Кавказе.

«К сожалению, мы никогда не слышали ничего подобного от правительства Армении. (…) если у нас нет мирного соглашения с Арменией, значит нет и мира. Нет мира не только между двумя странами, но и на всем Южном Кавказе. Нам нужен мир и устойчивое развитие, прогнозирование, нулевой риск войны, нам не нужна война. Нам и раньше не нужна была война», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Президент выразил надежду, что главы МИД стран ЕС обсудят данный вопрос с руководством Армении во время их последующего визита в Ереван.

«Насколько я понимаю, ваш визит в регион посвящен нынешней постконфликтной ситуации между Арменией и Азербайджаном. Другими словами, постконфликтная ситуация важна, потому что я думаю, что в этом году и в следующем году будут выработаны основные фундаментальные подходы к постконфликтной ситуации. Позиция Азербайджана очень четкая и ясная», — подчеркнул Алиев.

По его словам, нагорно-карабахский конфликт урегулирован и нет необходимости вести какие-либо переговоры по этому вопросу.

Глава государства отметил, что подписанное 10 ноября 2020 года трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и России, как стараются его представить некоторые международные политики, является не только соглашением о прекращении огня.

«Тот, кто прочтет этот документ, увидит, что он охватывает много других вопросов. Мы должны думать о постконфликтной ситуации. Мы перевернули эту страницу и готовы идти вперед и внести вклад в региональную стабильность», — добавил Алиев.

Minval.az