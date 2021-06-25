На церемонии открытия Летних Олимпийских игр Токио-2020 знамя азербайджанской сборной будет нести Рустам Оруджев, сообщает Apasport.az со ссылкой на заявление вице-президента МОК Чингиз Гусейнзаде.

Minval.az