Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент РФ также поделился с турецким лидером впечатлениями о недавних переговорах с главой Белого дома Джо Байденом в Женеве.
Кроме того, Эрдоган выразил Путину признательность за решение о возобновлении авиасообщения с Турцией и начало поставок вакцины «Спутник V».
Отмечается, что в беседе обсуждались актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях.