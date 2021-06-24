

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ также поделился с турецким лидером впечатлениями о недавних переговорах с главой Белого дома Джо Байденом в Женеве.

Кроме того, Эрдоган выразил Путину признательность за решение о возобновлении авиасообщения с Турцией и начало поставок вакцины «Спутник V».

Отмечается, что в беседе обсуждались актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях.

Minval.az