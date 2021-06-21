Баку и Анкара оценивают возможности организации в Азербайджане совместного производства продукции оборонной промышленности. Об этом журналистам сообщил министр оборонной промышленности Турции Исмайил Демир.

«Поскольку об Азербайджане говорим «Одна нация, два государства», то мы и действовать должны по такому же принципу. С этой точки зрения вместо дублирования уже имеющихся возможностей, любые виды инвестиций следует направить на возможности, которые будут дополнять друг друга», — отметил он.

По его словам, в производстве ударных беспилотников (БПЛА) Турция и Азербайджан будут стремиться «дополнять и укреплять друг друга».

«Возьмем для примера БПЛА. Насколько эффективно будет создать там завод по производству БПЛА, сделать ли нам это или может стоит построить там другую модель производства? Мы думаем, что две страны будут сотрудничать таким образом, чтобы дополнять и укреплять друг друга. Оборонная промышленность — это сфера, требующая значительных ресурсов. Мы должны очень эффективно использовать наши ресурсы. Вместо того чтобы повторяться, наши инвестиции должны способствовать развитию обеих стран», — отметил Демир.

Minval.az