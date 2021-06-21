Великий Адам Мицкевич очень тонко отметил, что настоящая литература рождается из глубин народной души. И убедиться в правильности этих мудрых слов помогла Лала Умуд – писательница и народный художник, с чьим творчеством знакомы не только многие жители Азербайджана, но и граждане других стран. Лала ханум по образованию филолог-литературовед, специализирующийся на произведениях писателей 19 века, около 30 лет работала переводчиком с итальянского языка, который выучила самостоятельно (так же, как и испанский и португальский). Она мечтала о карьере журналиста-международника, но в те годы набора на эту специальность в Бакинском государственном университете не было. Но, возможно это и был знак, определивший дальнейшую судьбу этой удивительно красивой женщины, излучающей мощную энергетику добра и великой силы любви, которыми пропитаны все ее произведения.

Девиз Лалы Умуд: Любовь правит всем. Мы приходим в этот мир как продукты любви – с любовью. Каждый человек – это вселенная, которой движет любовь.

Лала Умуд пришла в редакцию Minval.az, принеся с собой запах солнечного утра, книг и наша маленькая редакция наполнилась яркими позитивными красками. Ее приход был не случаен: мы договорились о встрече пару дней назад, когда Лала ханум разметила в соцсети Facebook пост о презентации своей третьей книги «Интуиция». И вот она сидит напротив меня и рассказывает о своем творчестве, причудливой шелковой нитью переплетенном с ее интересной жизнью. Ее рассказ нужно обязательно разделить на цитаты, некоторые вы прочтете прямо сейчас.

Я – последний романтик прошлого века, и люблю, что бы все было понятно, честно, открыто — как в советское время.

***

Моя точка может быть многоточием, по примеру последней фразы сказочников: И ЖИЛИ ОНИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО. Вроде бы конец. Но, а как жили персонажи после этой точки? Тут уже каждый из нас включает фантазию. И эта фантазия – право любого из нас.

***

Мы должны дарить частичку добра друг другу. Да, мелочь, но вся наша жизнь состоит именно из мелочей.

***

Мы не берем термин СЧАСТЬЕ в разрезе мирового масштаба. У каждого оно – свое: дети, родители, работа, творчество, дерево за окном, берег Каспия. Я в жаркий летний день пью холодную воду – и это мое счастье в данный момент.

***

Мой сын говорит: «Мама ты находишь пуговицу и шьешь к ней пальто, потому что тебя привлек цвет пуговицы»

***

Когда я была маленькой, то сама дописывала книги, если концовка мне не нравилась.

***

Мне нужен хэппи-энд. Обязательно. Потому что я проживаю со своими героями целую жизнь и очень хочу, чтобы конец был счастливым.

***

Ты гуляешь в парке и видишь человека, сидящего на скамейке. Ты говоришь: «Привет, брат» — и к тебе поворачивается брат. А если ты говоришь: «Привет, сволочь» — к тебе поворачивается сволочь. Таков мир, который мы сами делаем.

***

На моих плечах два ангела. Обычно говорят, что один ангел бывает плохой, но я считаю, что мой плохой ангел уже давно перевоспитался.

— Лала ханум, вы пишете книги на русском языке – красиво, образно, у вас необычный стиль, я бы даже отметила – новаторство. Почему вы выбрали именно русский язык для создания литературных произведений?

— Я пишу на русском, хотя понимаю, что сложно будет найти читательскую аудиторию, кроме того я – азербайджанка, и мне нужно писать на азербайджанском языке. Но, во-первых, мне простительно, так как у меня мама – русская – коренная москвичка. Мои родители познакомились в Москве, мама тогда училась в мединституте, а папа – на истфаке. Мама приехала в Баку, очень быстро ассимилировалась под нашу культуру, традиции и обычаи, стала азербайджанкой. Но, тем не менее, все же родной язык для меня именно русский, несмотря на то, что в семье культивировались два языка.

В 2018 году я издала свою первую книгу «Урок любви». Сразу скажу – книга необычная, это не просто книга, назовем это лучше стилем дружеской беседы с читателем за чашкой чая.

Моим первым произведением была повесть «Моё вчерашнее сегодня», персонажи которой были вне времени. Все происходило в Баку, на Абшеронской даче. Вы сами понимаете, что абшеронская дача – это своеобразная машина времени, так как она была, есть и будет всегда. Так же, как и «Цветок айвы» — рассказ о старой азербайджанке, чья жизнь причудливо переплелась с ветвями айвового дерева, растущего под окнами дома много лет… Этот рассказ был первым моим произведением, вызвавшим слезы у взрослых женщин. Потому что это были не просто слезы – это были слезы надежды. Это и есть цель: я дарю в своих произведениях надежду. Пусть это фантасмагория для кого-то, пусть это назовут красиво сказкой, пусть! Но это не сказка. Это реальная жизнь, и в жизни нашей очень часто случается чудо, особенно, если ты веришь.

Я хочу передать лучшее время, которого всегда ждали наши мамы, наши бабушки. Они откладывали посуду, скатерти… И это время – сегодня. Мы проживаем его сейчас и у нас есть право и возможность сделать это время лучшим. И мы это делаем. Счастье – это состояние души. Я не хочу негатива в своих книгах, его и так много, особенно в связи с коронавирусом.

— Лала ханум, но почему именно рассказы? Сегодня век сериалов и романов в Интернете, и, возможно, рассказы сегодня уже не так актуальны?

— Рассказы – это малая форма повествования. Их очень сложно писать, так же, как и снимать короткометражное кино. В романе ты можешь домысливать, доделывать, дополнять произведение героями и событиями, а рассказ – он как прожитая крохотная жизнь, но ЖИЗНЬ! Задумайтесь, как звучит. Надо начать и закончить так, чтобы читатель не захлопнул книгу раньше, чем дочитает. И это очень сложно. Я могу привести в пример Ивана Бунина – мастера великого русского слова, он вообще мой идеал. Мощнейшая сублимация! Почему не романы? Профессионалы поймут. Рассказы – это целая жизнь.

— Помимо сборников рассказов вы принесли детскую книжку «Сказочные приключения Ёжкина и Картошкина». Очень стильно, интересно, тем более что детские книги с удовольствием читают и взрослые.

— Потребность в хорошей детской литературе, написанной нашими авторами и выпускаемой в нашей стране, вот уже много лет актуальна. Да, полки детских отделов в книжных магазинах города наполнены яркими томиками сказок. Вот кто вам из сказочников приходит на ум в первую очередь?

— Наверное, Ганс Христиан Андерсон, Шарль Перро, Гауф.

— Именно Андерсон! Но он никогда не писал для детей, он не любил детей. Он их боялся и абстрагировался от них, и писал для взрослых. Но в советское время его сказки, сильно сокращенные и переделанные были во всех детских сборниках. А тем не менее, во всех его сказках разворачивались кровавые драмы. Кстати, и с русскими сказками дело обстояло не лучше – тот же Колобок, которого слопали, тот же Иван царевич, которого баба Яга омыла перед тем как сварить (а омовение – это часть погребального обряда)… Просто переводчики и издатели еще в советское время максимально сократили весь этот мрак, вот в чем дело! Лешие, русалки, Кащей, баба Яга – это не просто персонажи, это тонкая грань между мирами живых и мертвых.

Что касается современных детей, то им уже не интересен гномик Вася, Чебурашка, приехавший в ящике с апельсинами. Да, смотрят, так как это классика советской мультипликации. Но в век Интернета эти герои уже не актуальны. Герои современных мультфильмов ничему не учат. Губка Боб, Свинка Пеппа, Фиксики – это же кошмар. А у Картошкина и Ёжкина свой домик под цветущим шиповником, они сами собирают ягоды, делают заготовки и отвары, у них есть магазин, в котором работает хороший добрый волк. В ванили, присланной из Мадагаскара, оказался маленький лемурчик, который рассказывает детям про Мадагаскар и его флору, Хомчик и Ромчик – два хомяка – путешественники, которые делятся с детьми своими знаниями о разных странах. То есть, как сами видите – книга не только добрая и позитивная, но еще и познавательная. Эта книга дает знания. Современные дети ее встретили на УРА, ждут с нетерпением продолжения.

— Кому из вас в голову пришла такая идея — явить в мир сказочный лет, населенный прекрасными, добрыми персонажами?

— Мы с моим сыном Умудом выдумали двух ежей-братьев – Ежкина и Картошкина, и трансформировались в них – оба. Все рассказы, опубликованные в одноименной книге – это истории, рассказанные мною Умуду, это наши с ним придумки. Поначалу это была жизнь-игра, а потом, когда Умуду исполнилось 9 лет, я предложила увековечить Ежкина и Картошкина в книге, чтобы персонажи стали друзьями других детей, вошли в их умы и сердца. Сначала сын не соглашался, говорил «Это только мои друзья», а потом все же согласился. Понимаете, не каждый ребенок способен поделиться страхами, живущими под кроватью, с отцом и матерью. А Картошкин и Ёжкин учат любить, дружить, понимать, дают твердую почву под ногами малышам. На презентации этой книги один пожилой мужчина сказал: «Читаю внуку Картошкина, он засыпает, а я представляю, что я в сказочном лесу!». Знаю людей, которым Ёжкин и Картошкин помогли не сломаться в сложное время пандемии коронавируса. Мои герои помогали уйти от печальной реальности в волшебный лес.

— На задней стороне обложки «Ёжкина и Картошкина» ваше фото с Умудом, и это ваша первая совместная книга. Прекрасный творческий тандем — мама-сын.

— Да, и первая совместная книга, и псевдоним мой появился на свет благодаря Умуду. Моему сыну 15 лет, иллюстрации к «Ёжкину и Картошкину» рисовал именно он. Умуд обожает Серебряный век, сейчас пишет большой трактат о Велимире Хлебникове. Причем, пишет трактат и язвит в мой адрес: «Да, мамочка, это трактат, это не твоя «писанина» (смеется). Он увлекается творчеством Алексея Крученых, Велимиром Хлебниковым, он слушает Башлачева…

— Это сильно. Для 15-летнего подростка эпохи Интернета я бы даже сказала, что слишком сильно.

— Знаете, я очень хотела, чтобы мой сын был развит и захватил нашу эпоху. И, видимо, я перестаралась (смеется). Мой сын не любит компьютерные игры, не любит современных авторов, у него свои интересы. Кроме того, Умуд — коллекционер-нумизмат, он советуется и оценивает монеты со специалистами из Питера. Видите ли, мой отец почти 30 лет был председателем филателистического общества Закавказья. Я сама с 5 лет собираю марки, всю жизнь кручусь в обществе коллекционеров. 25 лет я собираю фигурки советского времени, у меня очень большая коллекция – работы фабрики Дулёва, ЛФЗ. И сына я с раннего возраста брала с собой на собрания коллекционеров. Я уделяла Умуду очень много времени, прекратила выезды, как только он родился. В последний раз выезжала в Италию на бизнесфорум в октябре 2005 года. А когда возобновила поездки, то Умуд все время был со мной. Вот такой вундеркинд и вырос (смеется). На конференции в Астрахани он был самым молодым писателем от Азербайджана, представлял «Картошкина». Когда Толстой – директор Ясной Поляны, хотел дать слово мне, но сын ответил ему: «Почему маме? Я и сам все скажу». И 25 минут он держал аудиторию, цитировал в своей речи Кафку.

— Можно ли прожить на гонорары от продаж книг?

— В Азербайджане однозначно нет, потому что авторы, живущие в стране, больше расходуют на выпуск книги, чем зарабатывают с нее. Почему очень многие писатели после окончания романа сразу же выставляют его на электронные платформы? Потому, что бумажная версия это – труд: корректор, наборщик, издатель, иллюстратор, типография, обложка – все затратно и сложно. Я через все это проходила и прохожу. Пишу ручкой, так как компьютер не мотивирует к творчеству, корректор потом разбирает мои каракули.

— Есть ли в Азербайджане еще авторы детских книг?

— Да, у нас есть авторы детских книг, и я со многими знакома. Но проблема в том, что в стране нет подхода, нет рекламы, пропаганды, продвижения этих авторов. Например, читатели жалуются на то, что не видят моих книг в магазинах. Я прихожу в книжный магазин, смотрю и вижу, что мои книги задвинуты куда-то очень далеко. Неудивительно, что читатель их не может найти. Да, конечно же, многим проще сразу поехать в Россию или в другие бывшие страны СНГ, и начать свою творческую стезю именно там, но я не хочу. Я — азербайджанский автор, я хочу жить и работать у себя на родине.

— В каких магазинах реализуются Ваши книги?

— Я сотрудничаю с Libraff, с Book-центром, Али и Нино. Кстати, филиал сети книжных магазинов Libraff есть и в аэропорту, где мои книги раскупаются просто на ура.

— Вы замечательно рисуете. Бывает, что пишете и делаете зарисовки к своему рассказу по типу Льюиса Кэрола?

— Конечно, первые две. Третью свою книгу «Интуиция» я не хотела делать в формате своих же картин. Случилось так, что я попала на выставку азербайджанской художницы Нигяр Нариманбековой и увидела, что с ее картин смотрели мои персонажи. Для меня это был шок! Я ходила от картины к картине и отмечала: вот к этому рассказу будет такая иллюстрация, к другому – такая…. Я подарила Нигяр ханум свои книги и рассказала о своем творчестве, попросив совета для иллюстрации к будущей книге. И представляете? Нигяр ханум к каждому моему рассказу посоветовала именно те картины, которые я уже присмотрела ранее! Вот что значит общность родственных душ! И я поняла, что это – знак свыше. И обложку книги «Интуиция» украшает великолепная картина Нигяр Нариманбековой – «Старый бюффон». Думаю, что всем читателям понравится.

— Спасибо вам за интересную беседу. Что вы пожелаете читателям Minval.az?

— Читателям желаю жизни здесь и сейчас. Это очень важно, особенно в наше непростое время.

Беседовала Яна Мадатова

Minval.az