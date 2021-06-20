

Нарушения, которые различные службы фиксируют в ходе внеочередных выборов в парламент Армении, не являются системными и не могут повлиять на результаты волеизъявления.

Об этом в воскресенье, отвечая на вопрос ТАСС, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов.

«Есть какие-то сообщения о нарушениях, которые мы получили из полиции, от других cлужб, но это имеет несистемный характер и не влияет на итоги выборов», — сказал Нематов.

Он также отметил, что за первые три часа голосования посетил 10 участков и нарушений на них не зафиксировал. Кроме того, руководитель миссии СНГ высоко оценил работу ЦИК, проделанную при подготовке к выборам.

Minval.az