

Председатель комиссии на избирательном участке 6/43 в Ереване Карине Овакимян украла печать избирательного участка. Об этом пишет Yerevan.today.

Представитель от блока «Армения» обратился в полицию с сообщением о преступлении. Полиция, однако, призвала подождать до открытия избирательного участка․ Именно тогда полиция и намерена проверить действительно ли печать не на своем месте. Если информация подтвердится они лишь пригласят председателя комиссии для дачи объяснений.

Отметим, что председатель комиссии, похитившая печать, является женой брата депутата Национального Собрания Ваагна Овакимяна.

Minval.az