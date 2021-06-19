Официальный представитель МИД России Мария Захарова негативно отреагировала на инициативу Украину провести международный саммит Крымская платформа. Захарова назвала представителей украинских властей мазохистами, пишет ТАСС.

Захарова в своем Telegram привела слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что саммит Крымской платформы станет самым масштабным событием международного уровня из всех, что принимала до этого Украина. Кулеба добавил, что это будет важно и ярко.

«Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее — просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы «сколько не говори халва, во рту слаще не станет». Мазохисты», — написала Захарова в соцсети.

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