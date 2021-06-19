«Новая ситуация в регионе создала новые возможности и новую парадигму безопасности», заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на дискуссионной панели в рамках Дипломатического форума в Анталии на тему «Южный Кавказ: новые возможности для регионального мира и сотрудничества».

Глава МИД отметил, что после деоккупации азербайджанских территорий появилась возможность для нормализации отношений между двумя странами: «Впервые в нашей современной истории, после обретения Азербайджаном и Арменией независимости, появилась возможность говорить о нормализации отношений. Потому что сейчас нет факта оккупации. Вы не можете говорить о нормализации отношений в то время, когда одна из стран оккупирует территорию другой».

Minval.az