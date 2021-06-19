Появятся ли в Азербайджане турецкие военные базы? После визита в нашу страну президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана этот вопрос вновь в центре внимания экспертного сообщества и политиков. Президент Турции, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что «тема (турецкой военной базы в Азербайджане) не находится вне пунктов Шушинского соглашения. Возможно дальнейшее развитие этого вопроса. Сейчас главное – обеспечить безопасность границ», добавив, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах с Владимиром Путиным.

Но вот в России реакция оказалась весьма и весьма бурной. А еще — «разнонаправленной». Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал новости о базах «слухами» и добавил, что «слухи мы ее комментируем». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, впрочем, эту информацию «слухами» уже не счел и заявил: «В любом случае открытие объектов военной инфраструктуры стран-членов альянса (НАТО — Minval.az) вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов». В Госдуме оценки куда резче. «С того момента, как Азербайджан совместно с турецкой армией воевали против члена ОДКБ, Баку фактически можно считать членом НАТО. Юридически же это вопрос времени, это все будет оформлено», — уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. И вообще, по его мнению, «Азербайджан нацелен на сближение с НАТО через Турцию, а Армения является членом ОДКБ. Мягко говоря, нейтральная позиция России позволяет Турции в лице Эрдогана как старейшему члену НАТО делать подобные заявления». И, наконец, форменная буря бушует в СМИ. Известный своими связями с ереванской верхушкой Александр Коц бьет тревогу на страницах «КП»: дескать, «появление турецкой военной базы в Азербайджане Россией не может восприниматься иначе, как расширение блока НАТО. Ведь Турция — натовская страна. С соответствующими военно-политическими последствиями. «Красная линия» может проходить не только по Харькову, но и по Баку». «КП» вторит газета «Взгляд»: «База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России». Наконец, мнения российских экспертов вроде Алексея Леонкова, известного своей истеричной ненавистью к Азербайджану, или «державника» Константина Сивкова, с упоением цитируют армянские СМИ, за чем читается вполне понятный «подтекст»: почему Россия молчит?! И не спешит «примерно наказывать» Азербайджан и Турцию?! Что вообще происходит?!

Откровенно говоря, вопрос «что происходит» далеко не лишний. «Базы НАТО вблизи границ России» — это едва ли не главная «пугаловка» на протяжении последних лет. Правда, военные эксперты весьма скептически относятся к самому этому термину — «базы НАТО» и напоминают, что, согласно Североатлантическому договору, практически вся военная инфраструктура стран-членов альянса должна соответствовать общим стандартам и при необходимости может использоваться союзниками. Другое дело — военные базы США на территории других стран — типа того же «Рамштайна» в ФРГ или «Инджерлика» в Турции. Они, кстати, есть не во всех государствах, входящих в НАТО. К примеру, на территории стран Балтии, которые уже являются членами НАТО и Евросоюза, «баз НАТО» так и не появилось. Не было их и на территории Норвегии, которая вошла в НАТО еще в 1949 году. И можно представить себе шок и растерянность многих экспертов, которые явно не ждали, что вопрос о «базах НАТО» в Азербайджане будет поставлен в практической плоскости раньше, чем Литве и даже Норвегии.

И, наконец, решения о создании военных баз Турции в Азербайджане нет. Показательно, что в своем заявлении Эрдоган появление этих баз не исключил, но и не анонсировал. Более того, он весьма недвусмысленно переключил внимание на обеспечение безопасности границ. В переводе: вопрос не в повестке дня.

Знающие люди напоминают: Азербайджан — участник, а сегодня еще и председатель Движения неприсоединения, в тексте Шушинской декларации нет прямого указания на будущее создание военных баз, не говоря о том, что и Азербайджан, и Турция предлагают многосторонние форматы сотрудничества с участием России…Так к чему же тогда все эти эмоциональные вопли с театральными спецэффектами?

Понятно, что тема эта банально раздувается известными российскими кругами, от «державников»-тюркофобов до персон, откровенно раздувается кругами, близкими к армянскому лобби. Но вот как объяснить, подберем самый мягкий эпитет, не совсем адекватное заявление Дмитрия Пескова? Который к тому же знает турецкий язык и мог прослушать заявление Эрдогана в оригинале? Пресс-секретарь президента РФ просто поддался эмоциям? Или же его заявление — попытка повлиять на расклад сил в Армении, где уже в воскресенье досрочные парламентские выборы? А вот реакцию в Азербайджане и Турции в Москве не учли?

Но, так или иначе, в самом Азербайджане, где вопрос о турецких базах экспертное сообщество обсуждало в последние годы весьма горячо, нет ожидаемой «бури». Базы с самого начала воспринимались скорее как гарантия военной помощи и военного союза. Но теперь, когда Шушинская декларация УЖЕ закрепила военный союз и взаимные гарантии безопасности. А право на свое военно-политическое присутствие в Азербайджане Турция закрепила еще на основе трехстороннего заявления от 10 ноября и договоренностей о создании совместного мониторингового центра в Агдаме. Можно выстроить десятки версий с разной степенью убедительности, рассчитывали ли тогда российские «державники», что еще немного — и у Турции случится раскол с союзниками по НАТО и не ждали, что на нынешнем своем саммите НАТО преодолеет внутренние разногласия, а Турция закрепит свой статус куда более ценного, чем прежде, союзника, но, так или иначе, теперь уже и в Москве, и в Ереване участникам панического шоу«караул, турки идут!», согласно известной поговорке, поздно пить «Боржоми». Вернее, с учетом политической конкретики, армянский «уже-не-коньяк».

Нурани, обозреватель

Minval.az