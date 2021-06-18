

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал отреагировать на исполнение песни о президенте России Владимире Путине украинскими фанатами на матче Евро Украина – Северная Македония.

Его слова цитирует издание Sports.ru.

«Руководство УЕФА должно на это реагировать. Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать», – сказал Свищев.

Он добавил, что УЕФА «обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости».

Minval.az