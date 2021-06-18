Кремль желает «близкому союзнику и партнеру» успешного проведения парламентских выборов в Армении.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, кого на выборах в Армении поддерживает Москва.

«Вопрос по меньшей мере странный. Безусловно, мы желаем успешного проведения парламентских выборов нашему близкому союзнику и партнеру», — цитирует Пескова «Спутник».

Внеочередные выборы в Армении пройдут 20 июня. Для участия в них зарегистрировано 25 политических сил — 21 партия и 4 блока.

Minval.az