Блок «Армения», возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, обогнал партию «Гражданский договор», возглавляемую и.о. премьер-министра Николом Пашиняном, по количеству потенциальных избирателей на грядущих внеочередных парламентских выборах 20 июня. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса по всем областям Армении, представленные руководителем армянского представительства «GALLUP International Association» Арамом Навасардяном.

Так, в ответ на вопрос о том, за какую политсилу они намерены голосовать на выборах, 28,7% респондентов назвали блок «Армения», 25,2% — партию «Гражданский договор», 10,8% — блок «Честь имею», 5,4% — партию «Процветающая Армения», 5,2% — партию «Просвещенная Армения».

Minval.az