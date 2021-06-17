

«Россия продолжает оказывать усилия для деэскалации ситуации на государственной границе Азербайджана с Арменией».

Об этом в ходе брифинга сказала представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия продолжает оказывать активные посреднические усилия, направленные на деэскалацию ситуации. С Баку и Ереваном налажена тесная координация по линии министерств иностранных дел, министерств обороны, пограничных служб. За последние недели в целом удалось снизить напряженность. Соответствующие консультации по урегулированию пограничных споров будут продолжены. В качестве долгосрочного и устойчивого решения проблемы мы видим скорейший запуск работы по делимитации границы между двумя странами», — цитирует представителя МИД России АПА.

Minval.az