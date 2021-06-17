Президент США Джо Байден выглядит бодро. Такой фразой американского лидера описал президент России Владимир Путин, отметив, что они проговорили два с половиной часа. Его слова передает РИА Новости.
Президент США Джо Байден выглядит бодро. Такой фразой американского лидера описал президент России Владимир Путин, отметив, что они проговорили два с половиной часа. Его слова передает РИА Новости.
Дата: 2021/06/17 17:30
Раздел: Бывший СССР
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