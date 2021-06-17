

Знание русского языка может требоваться от работников в Латвии только в том случае, если их рабочие обязанности связаны с соответствующими зарубежными странами, заявил президент Эгил Левитс.

Обращаясь сегодня к депутатам Сейма, президент подчеркнул, что введение в Конституцию предусматривает обязанность государства гарантировать существование и развитие латышского языка и культуры на протяжении веков как постоянной основы государства. «Это не декларативный тезис, он должен быть реализован в каждом законе, и общество должно жить в соответствии с ним», — сказал Левитс, добавив, что недавно ему пришлось просить правительство отложить утверждение основных принципов употребления государственного языка, потому что госязык рассматривался как один из элементов многоязычия.

По его мнению, это означает, что нет достаточного понимания особой, конституционной роли государственного языка в Латвии.

Левитс также подчеркнул, что до сих пор не устранены последствия советской оккупации, проявляющиеся как дискриминация латышей на рынке труда, если они не говорят по-русски. «Этому советскому наследию необходимо положить конец, иначе вернувшиеся из-за границы наши соотечественники и молодые люди, не выучившие русский язык, будут вытеснены с рынка труда», — сказал президент.

По его мнению, знание русского языка в Латвии может потребоваться только в том случае, если рабочие обязанности связаны с соответствующими зарубежными странами. Вместо этого, по словам президента, следует содействовать изучению английского языка, поскольку он является языком глобального общения, и школы должны обеспечить, чтобы дети изучали какой-либо язык Евросоюза (ЕС) в качестве второго иностранного языка.

«Знание языков означает доступ к определенному информационному пространству. Поскольку мы находимся в ЕС, наши люди должны в первую очередь иметь доступ к европейскому пространству идей, дискуссий и знаний», — сказал Левитс.

Президент подчеркнул, что языковая и образовательная политика должны решать новую комплексную проблему, которая чаще всего наблюдается в разговорной речи молодежи, которая смешивает латышский и английский языки. Этой проблеме необходимо найти новые решения, сказал Левитс.

Он подчеркнул, что государственный язык должен постоянно находиться в числе приоритетов Сейма, поэтому он выступил с инициативой ежегодного отчета правительства перед парламентом о состоянии госязыка.

Президент положительно оценил решение Сейма о том, что 15 октября впредь будет отмечаться как День государственного языка. «Мы должны создавать и укреплять традиции, которые способствуют развитию латышской самобытности, подчеркивают конституционное значение государственного языка и его роль в построении сплоченной нации», — сказал Левитс.

Minval.az