Власти Литвы задумалась о строительстве забора на границе с Беларусью из-за за увеличения потока нелегальной миграции, сообщает Delfi со ссылкой на министра внутренних дел Агне Билотайте.

«Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследование возможности установки физического забора. И стоить он будет, видимо, 15 миллионов евро, — сказала Билотайте.

Пресс-секретарь главы МВД Лина Лауринайтите-Григене уточнила, что рассматриваются разные варианты ограждения: одиночное, двойное, с колючей проволокой или сигнализацией. Протяженность литовско-белорусской границы составляет 678,8 километра. При этом, по словам Билотайте, из-за природного рельефа ограждение нельзя установить по всей протяженности.

По данным пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли почти 400 мигрантов — в пять раз больше, чем за весь 2020-й. В основном это были граждане Ирака.

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