«НАТО и ее операции очень важны для установления мира в разных точках мира. Особо хочу отметить, что вклад Азербайджана в эти усилия, в миссию НАТО в Афганистане является ценным и стратегическим».

Об этом сегодня на международной конференции «Вклад Азербайджана в мир и безопасность евроатлантического пространства», организованной посольством Латвии в Азербайджане в качестве координатора НАТО в Азербайджане на 2021-2022 годы совместно с Университетом АДА, заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

Он отметил, что США благодарны всем своим партнерам, друзьям и союзникам, включая Азербайджан, за поддержку и приверженность мирным операциям в Афганистане: «США не забыли и не забудут эту поддержку. Я впечатлен ролью Азербайджана как ценного и надежного партнера НАТО. Мы уже выводим силы из Афганистана. Военные силы Азербайджана и Турции совместно обеспечивали безопасность международного аэропорта Хамида Карзая. Союзные силы поддерживали правительство Афганистана и силы безопасности посредством этого аэропорта. Поэтому мы осознаем важность безопасности этого аэропорта».

Посол назвал службу 120 азербайджанских военнослужащих в составе миротворческой миссии в Афганистане самым наглядным подтверждением вклада Азербайджана в региональную и глобальную безопасность: «Как вам известно, в таких операциях очень важна логистика. Азербайджан сыграл роль очень важного транспортного хаба в миссии в Афганистане».

Э.Литценбергер подчеркнул, что в рамках НАТО проведен ряд учений и всё это даёт импульс реформам в оборонной и военной сфере: «Мы оказали помощь Азербайджану в этой сфере и в направлении ее развития, хотим продолжить этот процесс. Это охватывает институциональную поддержку, то есть, профессионализацию военного персонала Азербайджана, обновление курикулума в связи с военной наукой и модернизацию призыва на воинскую службу» (цитата по АПА).

Minval.az