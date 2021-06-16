При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, совместной организационной поддержке «Группы Натаван» и Ассоциации азербайджанцев Британии азербайджанская община этой страны провела акцию перед главным зданием телерадиокорпорации ВВС.

Как говорится в сообщении Госкомитета, целью акции было привлечение внимания к гибели азербайджанских журналистов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе при исполнении служебных обязанностей.

Наши соотечественники, принимающие участие в акции с государственными флагами Азербайджана, продемонстрировали фотографии журналистов и постеры, изображающие минные преступления Армении. На постерах были написаны лозунги: «Отдайте карты минных полей», «Военные преступления Армении против азербайджанских журналистов», «Армения не соблюдает закон», «Армения – убийца азербайджанских журналистов» и «Спасите нас от мин».

Протестующие призвали мировую общественность и международные СМИ не оставаться равнодушными к провокационным действиям Армении и гибели азербайджанских журналистов при исполнении служебных обязанностей, отстаивать справедливую позицию Азербайджана. Наши соотечественники также передали заявление руководству ВВС.

В ходе акции местные жители были подробно проинформированы о военных преступлениях и провокациях, совершенных Арменией против нашего народа.

Minval.az