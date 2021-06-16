Во время встречи с избирателями и.о. премьера Никол Пашинян отметил, что ему много сообщают о том, что в компании «Газпром Армения» людей сгоняют на митинги, принуждают голосовать в пользу каких-то сил.

«Если есть факты, мы ими займемся. Но надеюсь, что они не подтвердятся. Потому что, если подтвердятся — это будет иметь серьезные последствия. И любой сотрудник Газпрома, который будет заниматься подобным, будет как минимум уволен до 11 июля. Не говорю уже об уголовной ответственности», — отметил он.

В «Газпром Армения» Sputnik Армения сообщили, что компания является аполитичной структурой и никак не вовлечена в предвыборные процессы.

Minval.az