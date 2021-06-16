Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев приветствует активную позицию НАТО в поддержании международного мира и безопасности. По его словам, в свою очередь, Азербайджан поддерживает сотрудничество во имя мира. Его слова приводит АПА.

«Мы хотим еще большего расширения политического диалога и сотрудничества с НАТО. Мы высоко оцениваем устойчивый диалог со странами НАТО. Недавно я посетил Генштаб НАТО, у нас были интересные, важные обсуждения, мы проинформировали о постконфликтной ситуации на Южном Кавказе. Наряду с политическим диалогом с НАТО у нас есть успешное сотрудничество в сфере практического сотрудничества. В качестве примера, Азербайджан вносит свой вклад в поддержание мира и безопасности в Афганистане. Азербайджан также оказывает НАТО логистическую поддержку воздушным путем», – сказал он на международной конференции под названием «Вклад Азербайджана в мир и безопасность евроатлантического пространства», организованной посольством Латвии в Азербайджане в качестве координатора НАТО в Азербайджане на 2021-2022 годы совместно с Университетом АДА. Его слова приводит АПА.

Он отметил, что с точки зрения отношений НАТО-Азербайджан эта конференция « является важным мероприятием».

«Существует необходимость в дальнейшем углублении сотрудничества Азербайджана и НАТО в сферах энергетической безопасности, обмена информацией и кибербезопасности. Хотя НАТО не вмешивается напрямую, организация внимательно наблюдает за региональной стабильностью и безопасностью, и Азербайджан это ценит. Азербайджан заинтересован в региональной безопасности и сотрудничестве после конфликта, и в этой связи для нас может быть интересен пример Балкан. Азербайджан уделял особое внимание неразрушению гражданских объектов во время войны и готов поделиться своим опытом в этой области. Действия азербайджанских военных основаны на положениях международного гуманитарного права. Азербайджан использовал высокоточное оружие при выборе и наведении целей в этом конфликте».», — подчеркнул он

По его словам, что выдвинутый Азербайджаном проект «Зангезурский коридор» может стать успешным примером для расширения связей в регионе.

Minval.az