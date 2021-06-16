Племянник третьего президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. Соответствующий вердикт на судебном заседании в среду вынес судья Ваге Мисакян.

При этом, учитывая, что Саргсян уже некоторое время пробыл под арестом, вынесенный срок ему «скостят», он проведет за решеткой 3 года и 6 месяцев, пояснил судья, передает Sputnik Армения.

Уголовное дело против Саргсяна было возбуждено еще в 2018 году, он был объявлен в розыск. Племянник бывшего президента Армении обвиняется в незаконном хранении оружия, незаконном обороте наркотиков и похищении человека. В декабре 2018 года Интерпол обнаружил его в Праге, где он скрывался с паспортом на имя Франклина Гонсалеса. Пражский суд и Минюст Чехии согласились выдать его Армении и экстрадировали в декабре 2019 года. Саргсян признал вину по предъявленным ему обвинениям.

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