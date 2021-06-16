Бывший посол Армении в Ватикане и зять экс-президента Сержа Саргсяна Микаел Минасян опубликовал новые детали переговоров по прекращению войны в Карабахе.

В частности, он опубликовал документ, в котором, как он утверждает, представляются выдержки из разговора немецкого высокопоставленного дипломата с помощником канцлера Германии Матиасом Лютенбергом, который в свою очередь пересказал содержание разговора президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель от 7 декабря, пишет ереванский «Спутник».

В опубликованном документе говорится, что российский лидер рассказал Меркель, сколько усилий понадобилось, чтобы остановить кровопролитие и подписать документ. Он также подробно представил данные о территориях, переходящих Азербайджану и количестве жертв с обеих сторон.

В документе также отмечается, что «Франция немного обижена», поскольку участвовала в попытках установления мира, но последние шаги были предприняты без нее.

«В то же время Путин был удивлен отказом армянской стороны в лице премьера Пашиняна подписать документ 10 октября, после достижения соглашения на уровне министров иностранных дел. Кроме того , были и другие возможности остановить кровопролитие, на которые армянская сторона также не согласилась», — говорится в документе.

Далее отмечается, что армянская сторона выполняет договоренности и вывела войска с оговоренных территорий. Также подчеркивается, что несмотря на критику в адрес властей на этом этапе, возврат оккупированных территорий в мирное время не дался бы им легко. Кроме того, отмечается, что была попытка организовать телефонный разговор Пашиняна с Меркель, и германская сторона попросила обозначить круг обсуждаемых вопросов.

«Президент РФ был настолько удивлен отказом Никола установить перемирие 10-го октября, что счел необходимым об этом рассказать. После этого война продолжалась еще 29 дней. Подобные документы поступали в МИД и в аппарат премьера еще из нескольких европейских столиц. Как их существование, так и их содержание абсолютно секретно», — утверждает Минасян.

Minval.az