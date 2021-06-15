Обнародована программа визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу.

Как сообщает Anadolu, прибывший с официальным визитом в Азербайджан президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня встретится с президентом Ильхамом Алиевым на официальной церемонии в Шуше, освобожденной 27 лет спустя от армянской оккупации.

После встречи один на один с президентом Азербайджана состоится церемония подписания документов. Затем главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

После этого президент Турции совершит прогулку по Шуше.

Minval.az