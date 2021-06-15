Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что, когда на его место придет другой человек, в стране «ничего не должно рухнуть». Об этом глава РФ сообщил в интервью телеканалу NBC.

При этом он отметил, что сейчас в стране существует много проблем.

«Сейчас ситуация другая [по сравнению с 2000 годом]. Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек.

И почему всё это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом — слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо.

Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны — для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

На вопрос о приемнике Путин ответил, что сделает все для того, чтобы преданные стране люди, готовые положить жизнь на алтарь Отечества, были поддержаны.

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