Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

В рамках визита сегодня в Шуше состоятся двусторонние встречи, где будут рассмотрены все аспекты турецко-азербайджанских отношений и их дальнейшего углубления.

В ходе визита глава Турции выступит перед парламентом Азербайджана.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев 16 июня посетят отборочный матч сборной Турции против Уэльса в рамках чемпионата Европы по футболу.

Minval.az