Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
В рамках визита сегодня в Шуше состоятся двусторонние встречи, где будут рассмотрены все аспекты турецко-азербайджанских отношений и их дальнейшего углубления.
В ходе визита глава Турции выступит перед парламентом Азербайджана.
Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев 16 июня посетят отборочный матч сборной Турции против Уэльса в рамках чемпионата Европы по футболу.