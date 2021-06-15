Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что Международный валютный фонд (МВФ) относится к Киеву несправедливо, выдвигая те же требования, что и другим странам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

По словам Зеленского, в случае Украины речь идет о государстве, которое «восьмой год находится в состоянии войны» и вынуждено по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

«Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности», — отметил украинский лидер.

Политик подчеркнул, что продолжение сотрудничества страны с МВФ важно для экономической стабильности и инвестиционного климата Украины, поскольку к программе фонда привязаны другие программы финансовой поддержки.

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