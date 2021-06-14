Определенные силы и деятели в Армении выступают с антироссийских и даже откровенно русофобских позиций. Об этом посол России в Армении Сергей Копыркин заявил в интервью Sputnik Армения.

«Понимаем, что есть плюрализм мнений, готовы делать выводы. Предпринимаются попытки обвинить во всем Россию – ту страну, которая была и остается рядом с Арменией и ее народом в эти трудные времена. Очень жаль… Но я бы хотел обратить внимание на один момент. Независимо от риторики, цель одна – создать трещину и нанести удар по российско-армянским отношениям. Складывается ощущение, что это и есть основная задача. Не уверен, что такого рода позиция исходит из подлинных интересов Армении», — отметил посол.

С точки зрения российского дипломата, подобные настроения служат не армянским, а иностранным интересам.

«Мы знаем, что ситуация сейчас непростая. Крайне высок уровень конфронтации на международной арене. Напряжение возникает на различных участках постсоветского пространства. И есть попытки использовать это для реализации каких-то посторонних интересов, в том числе и геополитических. Мы все это видим, понимаем», – сказал Копыркин.

Minval.az