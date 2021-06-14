

За 30 лет независимости из Армении эмигрировало 1,6-1,7 млн. человек или 30% населения, сообщил Sputnik Армения председатель комиссии по вопросам миграции Общественного совета, эксперт Гагик Еганян.

«Из них 1,1-1,2 млн. эмигрировали в Россию, около 150 000 — в США, 120-150 000 — в Европу, остальные — в разные страны СНГ и другие государства: от далекой Зеландии до Израиля»,– сказал он.

Причем самая большая или, как говорит Еганян, массовая эмиграция, была зафиксирована в 1992-1994 годах. За эти 3 года Армению безвозвратно покинули около 600 000 граждан или 16% населения Армении того времени.

В 1995-2001 годах отрицательное сальдо передвижения населения стабилизировалось, но продолжало оставаться высоким. За эти 7 лет из Армении эмигрировало около 250 000 человек, в среднем 40-45 тысяч человек в год.

Однако после 2001 года ситуация особо не изменилась. В 2002-2007 годах среднегодовой показатель эмиграции составил 25-47 тысяч.

А в 2016-18 годах волна эмиграции вновь возросла, достигнув 35-40 тысяч в год. После 2018 года серьезных исследований по теме эмиграции больше не проводилось.

Любопытно, что по состоянию на 1 января 1991 года численность постоянного населения Армении составляла 3 574 500 человек. Если исключить из этого 1,6-1,7 млн эмигрировавших за 30 лет, то население Армении должно было составить 1,8-1,9 млн человек. Между тем, согласно официальной статистике, по состоянию на 1 января 2020 года (это последние официальные данные) население Армении составляет 2 961 900.

Дело в том, что параллельно с эмиграцией были новые рождения. При этом показатель рождаемости превышал смертность.

«В среднем за 30 лет у нас был естественный прирост населения: в разные годы он составлял 40-50 тысяч, 15-20 тысяч, а в последние годы – 10-12 тысяч. В среднем этот показатель составляет 20 тысяч в год. Если бы не прирост населения, то число граждан было бы меньше», — добавил Еганян.

Но печально то, что показатель рождаемости со временем также уменьшается. Если в 1980-е годы в Армении ежегодно на свет появлялось 90 000 детей, то сегодня всего 10-12 тысяч.

Minval.az