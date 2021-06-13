

Азербайджан получил лишь малую часть карты минных полей,а не все имеющиеся у Армении. Об этом в ходе предвыборной агиткампании в Егварде заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Тем самым Пашинян опроверг заявления оппозиции о том, что переданы все имеющиеся карты минных полей.

«Мы передали карты минных полей, но это малая часть тех карт, которые у нас есть. Не могу сказать, что не существенная, однако малая», — цитирует Пашиняна «Спутник-Армения».

По его словам, аналогичный обмен произошел и в декабре 2020 года. Однако это те карты минных полей, которые не разделяют позиции Армении и Азербайджана, «а те которые находятся в тылу Баку».

Он вновь напомнил, что передача пленных произошла при содействии грузинской стороны, а также после визита и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипа Рикера, который рассказал о полученном от Госсекретаря США Энтони Блинкена поручении добиться прорыва по вопросу пленных.

Minval.az