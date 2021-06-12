Бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко призвал власти страны заняться разработкой боевых ракет. В эфире Четвертого канала он подчеркнул, что надо не полностью полагаться на помощь стран Запада и НАТО, а создавать собственное высокоточное оружие, чтобы оно смогло долететь хотя бы до Урала, сообщает РИА Новости.

По его словам, технологии обеспечат стране спокойствие, а ограничения, которые налагает договор о ракетах средней и малой дальности, не проблема. Романенко заметил, что снятие их — дело времени, ведь Россия и США из соглашения вышли.

Minval.az