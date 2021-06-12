Президент России Владимир Путин заявил американскому телеканалу NBC, что скандальное интервью американского лидера Джо Байдена не удивило его, пишет ПИА Новости.

«За время работы на должности я привык к атакам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, разного калибра и жестокости, и меня это не удивляет», — сказал Путин.

В сообщении телеканала отмечается, ведущий перечислил «некоторых оппонентов Путина, убитых в последние годы». На это президент ответил, что подобные заявления напоминают «словесное несварение желудка».

«Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, за исключением того, что это словесное несварение. Вы упомянули многих людей, которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени из-за различных причин, по вине разных людей», — сказал он.

Кроме того, Путин сравнил определение, с которым согласился Байден в скандальном телеинтервью, с ярлыком «голливудский мачо».

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