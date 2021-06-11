

Президент Ильхам Алиев поздравил президента России Владимира Путина по случаю Дня России.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ дружественной России с государственным праздником – Днем России.

Российская Федерация прошла большой путь и достигла значительных успехов в деле государственного строительства, устойчивого социально-экономического развития и модернизации всех сфер общественной жизни. Сегодня Ваша страна является авторитетным участником мировых процессов, решая важные задачи по противодействию актуальным вызовам и угрозам, и внося весомый вклад в поддержание глобального и регионального мира и безопасности.

Динамичное и успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией на прочной основе традиционных уз дружбы, добрососедства и взаимоподдержки вызывает особое удовлетворение. Хотел бы также отметить конструктивный двусторонний диалог и плодотворное сотрудничество наших стран по самому широкому спектру вопросов.

Высоко ценим посреднические усилия Российской Федерации в достижении и реализации трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Убежден, что азербайджано-российское стратегическое партнерство и многоплановое взаимодействие будут и далее эффективно развиваться и углубляться, наполняясь новым содержанием, на благо наших народов и стран, во имя обеспечения стабильности, сотрудничества и прогресса в регионе.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и успехов, a всем россиянам – благополучия и процветания», — говорится в поздравлении.

Minval.az