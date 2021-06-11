Газета «Грапарак» пишет, что хотя Николу Пашиняну не удалось привести председателя Народной партии Армении (НПА) Степана Демирчяна в список партии «Гражданский договор», и переговоры по этому вопросу провалились, однако он обещал Стпану Демирчяну в случае переизбрания пост президента республики с условием, что он не присоединится к его противникам. Он попросил Демирчяна, чтобы члены НПА в эти дни критиковали оппозиционеров и особенно Роберта Кочаряна.

«Кстати, были разговоры, что Степан Демирчян займет свое почетное место в «Армянском национальном конгрессе» и Левон Тер-Петросян сделал ему такое предложение, но, судя по всему, председатель НПА серьезно воспринял обещание Пашиняна и перспектива стать будущим президентом ему понравилась. Он вывел на арену свою единственную тяжелую артиллерию – Григора Арутюняна, который в эти дни дает интервью и критикует Роберта Кочаряна, а также Левона Тер-Петросяна.

Кстати, муссируются сведения, что в случае прихода к власти Роберта Кочаряна пост президента займет Вазген Манукян, который стал кандидатом на должность временного премьер-министра от 17 сил по предложению Кочаряна», — пишет газета.

Minval.az