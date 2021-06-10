Скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов.
«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу», — сказал Неверов, слова которого привели в пресс-службе фракции.
Он не уточнил причины смерти Л.Шойгу.
Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. В Госдуме она являлась заместителем председателя комитета по контролю и регламенту от ЕР.