

Экс-глава Армении, лидер партии «Армянский национальный конгресс» Левон Тер-Петросян в ходе пресс-конференции подчеркнул важность открытия транспортного коридора с Россией.

Он отметил, что каждая сторона по-своему понимает слова «транспортный коридор»: Азербайджан стремится получить выход на Нахчыван, Армения – коридор в Россию.

«Что здесь объяснять? Разве Армении не важно иметь с Россией надежную дорогу? Вы знаете, в каком состоянии дороги с Грузией, а дороги Азербайджана для нас закрыты. Если откроется такая возможность, для Армении это будет прекрасным связующим звеном», — заявил Тер-Петросян.

Minval.az