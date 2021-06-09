Суд Европейского Союза удовлетворил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича против Совета ЕС и отменил его решение от 2019 года о продлении заморозки активов Януковича и его сына Александра. Впрочем, бывший глава Украины останется под санкциями минимум до 6 марта 2022 года, когда санкционные списки Евросоюза будут пересматриваться. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

«Суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета 2019 года о продлении мер по заморозке активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича. Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер против этих лиц»,— говорится в решении суда. В нем отмечено, что суд уже отменял подобные решения Совета Европы против Виктора Януковича в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

Санкции ЕС в отношении Виктора Януковича, его сыновей и нескольких членов его администрации были введены в марте 2014 года.

Minval.az