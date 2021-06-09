

Смертельно опасная «черная плесень» уже замечена в России. Грибок, который поразил жителей Индии и других стран, обнаружили у пациентов в Волгограде, передает Рен ТВ.

Главный Внештатный инфекционист Комитета Здравоохранения Волгоградской области Елена Хлопотова заявила, что случаев заражения так называемой «черной плесенью» в Волгограде зафиксировано не было. Тем не менее, по ее словам, у перенесших коронавирус пациентов могут встречаться осложнения в виде инвазивного микоза. Это связано с применением антибактериальной терапии.

Гибель человека при заражении наступает примерно в половине случаев. А если организм ослаблен хроническими заболеваниями или тяжело перенес коронавирус, летальный исход почти неизбежен. Ранее опасность распространения «черной плесени» признала глава Роспотребнадзора.

Minval.az