Возвращение Азербайджаном армянского военного, который из-за тумана оказался на территории, контролируемой Баку, создает позитивную почву для деэскалации ситуации на границе. Об этом в среду в ходе встречи с жителями общины Азатан Ширакской области заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Вы знаете, что один из наших солдат заблудился и перешел на сторону противника. Сегодня утром он был возвращен в Армению. Я очень позитивно оцениваю этот факт, что создает почву для того, что мы можем идти по пути деэскалации региональной и приграничной ситуации», — заявил он.

Minval.az