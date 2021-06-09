Экс-директор Службы нацбезопасности Армении, лидер предвыборного блока «Честь имею» Артур Ванецян заявил, что и.о. премьера Никол Пашинян называл его «российским шпионом». Об этом он рассказал в интервью программе «Соловьев LIVE».

По словам Ванецяна, эти обвинения звучали после того, как он в сентябре 2019 года покинул должность главы СНБ. В его адрес звучали также обвинения в связях с бывшими властями и «во всем, чем только можно».

Он заявил, что причиной ухода с должности стали необдуманные, опасные решения, которые принимало тогда политическое руководство Армении. Ванецян напомнил, что в своем заявлении об уходе предупреждал о последствиях, и «дальнейшие события показали, что он был прав».

Ванецян тогда говорил в частности, что государственное строительство имеет свою логику, а стихийность решений, огульность действий, отсутствие различий между первоочередным и второстепенным – не тот путь, который ведет к осуществлению целей.

Minval.az