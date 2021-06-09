

Александр Лукашенко, подавивший протесты после выборов в Беларуси и захвативший пассажирский самолет с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, может повторить судьбу расстрелянного румынского правителя Николае Чаушеску.

Такую точку зрения порталу «Хартыя-97» высказал бывший глава Эстонии Тоомас Ильвес.

Политик прояснил свои слова о том, что «режим Лукашенко падет, когда силовики откажутся подчиняться его приказам».

«Скорее, все будет, как с Николае Чаушеску в 1981 году, когда люди начали смеяться над ним, — считает Ильвес. — Должен быть полный остракизм от людей. Вы должны оказывать психологическое давление на людей в ОМОНе».

По его заявлению, что такой прессинг на силовиков возымел действие, нужно, чтобы «ваши белорусские очень умные ребята», идентифицировали бы «при помощи искусственного интеллекта» сотрудников ОМОН и опубликовали бы их фотографии и личные данные — «чем больше, тем лучше».

Экс-президент Эстонии пояснил, что, в частности, имеет в виду правоохранителей, «которые схватили независимого журналиста» Протасевича. «Кто они, как их зовут? Как только вы узнаете имена, то сразу люди узнают, где они живут. Тогда вы больше не будете разговаривать с ними, обслуживать в ресторане, даже не продадите еду в магазине», — пояснил бывший глава страны.

Minval.az