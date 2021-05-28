Переговоры Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко только что завершились, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча в Сочи длилась более пяти часов.
Переговоры Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко только что завершились, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча в Сочи длилась более пяти часов.
Дата: 2021/05/29 0:17
Раздел: Бывший СССР
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