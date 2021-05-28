

Встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина должна состояться в третей нейтральной стране, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее Зеленский сообщил о начале контактов офисов глав Украины и РФ по встрече с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что контакты по гипотетической встрече Путина и Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто.

«Такие переговоры в сложных условиях, они должны, по моему мнению, вестись в третьих странах, в тех странах, где есть доверие с одной и другой стороны, в той стране, которая занимает нейтральную позицию», — сказал Подоляк в интервью телеканалу «Украина 24».

При этом, по его мнению, такой страной может быть Ватикан, который ранее называли СМИ как возможное место встречи. А в Израиле, по мнению Подоляка, организовать такую встречу сложно из-за обострения в отношениях этой страны с Палестиной.

Minval.az