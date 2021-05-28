Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен показать своему российскому коллеге Владимиру Путину «некоторые документы» по ситуации с рейсом Ryanair.

По его словам, реакция на эти события говорит о попытке дестабилизировать ситуацию в Беларуси до состояния августа прошлого года.

В свою очередь, российский лидер напомнил об инциденте, который произошел в 2013 году с Эво Моралесом.

«Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета, и ничего, тишина», — вспомнил Путин.

Этот случай стал одним из наиболее громких примеров вынужденной посадки рейсов. Причиной для нее стали слухи о том, что на борту находился бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, которого США обвиняют в разглашении государственной тайны.

Следовавший из Афин в Вильнюс лайнер Ryanair сел в минском аэропорту 23 мая из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим рейсом летел проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом. Белорусская сторона с этим не согласна и утверждает, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку.

Minval.az