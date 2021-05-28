В Армении продолжают обсуждать итоги 44-дневной войны. Порой подобные дискуссии, сопровождающиеся взаимными обвинениями, также выявляют необычные факты, в которые иногда трудно поверить.

Накануне и.о премьер-министра Армении Никола Пашиняну в очередной раз пришлось ответить на обвинения в том, что он был главным виновником поражения в войне. Чтобы оправдаться, он пытался оправдать главные причины поражения произволом армянской армии.

В частности, он рассказал, что один командир украл из зенитно-ракетной системы С-300 плату, так как внутри ее есть золото, и продал ее 30-40 тыс. драмов (76 долларов).



Minval.az