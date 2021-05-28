Рабочая встреча между министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и его армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном состоялась в пятницу в Москве, они обсудят все текущие острые проблемы.
Российский министр предложил обсудить вопросы региональной безопасности. «Мы обсудим вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, но и, безусловно, все острые проблемы, которые возникли на настоящий момент», — сказал Шойгу.

Minval.az