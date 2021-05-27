Россия не выдала разрешение австрийскому перевозчику Austrian Airlines прибыть в Москву в обход Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.

Так, согласно заявлению источника, авиакомпания перестала летать над воздушным пространством Беларуси после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности Евросоюза.

В связи с этим перевозчику было необходимо скорректировать маршруты для полета в Россию. «Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение», — пояснили в Austrian Airlines.

Minval.az