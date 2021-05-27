В ответ на заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия является «ненормальной страной» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия — это дружелюбная страна. Об этом пишет ТАСС.

«Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы ее не приемлем. Россия — это дружелюбная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная. И обладая этими качествами, Россия ищет дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей», — сказал он.

«И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента, и не дает возможности им проявлять политическую мудрость», — добавил Песков.

Minval.az