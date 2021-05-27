Еще один пользователь TikTok оскорбил главу Чечни Рамзана Кадырова, однако впоследствии раскаялся в содеянном и удалил аккаунт из соцсети, пишет издание Baza.

Блогер из Тульской области с ником @andrey_bushmelev_2021 разместил видео, в котором выразил поддержку ранее назвавшему Кадырова шайтаном несовершеннолетнему россиянину, а также предсказал, что своей смертью глава республики не умрет, и порекомендовал ему носить с собой пистолет.

Позднее мужчина опубликовал новый ролик, в котором публично извинился перед руководителем Чечни. «Я недавно вас назвал шайтаном, прошу прощения. Просто с утра встал, ну, выпил на голодный желудок… Наверное, в тот момент я сам был шайтаном», — сказал он.

Кроме того, пользователь дал совет молодым людям, которые пытаются в соцсетях оскорбить представителей власти. «Ребят, не нужно этого, не делайте ошибок», — заключил юзер. В настоящее время его аккаунт в TikTok недоступен.

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